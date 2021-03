Un duro intervento, poi lo scontro a fine seduta: Schiattarella-Insigne out per Spezia-Benevento

vedi letture

Non la migliore vigilia possibile per quello che oggi sarà un vero e proprio scontro salvezza. Tutt'altro. Per la sfida contro lo Spezia (fischio d'inizio ore 15.00), l'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha escluso dalla lista dei convocati il regista della squadra Pasquale Schiattarella e l'attaccante Roberto Insigne.

Alla base dell'esclusione motivi disciplinari, e il tutto nasce dall'allenamento di ieri. Da un'entrata di Schiattarella su Insigne etichettata come molto dura da chi ha assistito alla seduta. A quel punto, l'ex Napoli ha urlato contro al suo compagno di squadra che a sua volta non ha per nulla digerito la reazione.

Inzaghi insieme al suo staff hanno provato a sedare gli animi, a ricomporre in fretta la situazione. Ma negli spogliatoi un nuovo scontro fisico frutto di quanto era accaduto in campo ha portato alla sanzione per Insigne e Schiattarella, che non prenderanno parte quest'oggi alla sfida contro lo Spezia valida per la 26esima giornata di Serie A. La decisione di Inzaghi è stata condivisa anche dalla società.