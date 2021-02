Un Meisterschale ma solo 3 presenze all'ombra di Neuer. Come andò Pepe Reina al Bayern

vedi letture

Dopo il primo anno al Napoli, nel 2013-2014, Pepe Reina non restò in azzurro. Prima di tornarci nel 2015 per un triennio il portiere spagnolo fece tappa in Baviera per vestire la maglia del Bayern Monaco. Una scelta precisa, volta più ad arricchire la propria bacheca personale che non ad essere protagonista sul campo, visto che davanti a lui c'era un certo Manuel Neuer. E infatti le statistiche parlano chiaro: 3 sole presenze nell'arco della stagione, tutte in Bundes. Poi tanta panchina e il successo a fine anno nel campionato tedesco, con l'addio per ritrovare quel campo che tanto gli era mancato. E qui torna il Napoli, che già l'anno precedente aveva provato a trattenerlo. Il Bayern non si oppose all'addio del giocatore voluto da Guardiola, il resto è storia più o meno nota...