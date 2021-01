Un Mudo per il Parma: Vazquez può tornare in Italia, com'è andata al Siviglia

Negli occhi, abbiamo tutti ancora le maglie con la maglia del Palermo. Quattro anni e mezzo dopo, l’Italia potrebbe riabbracciare Franco Vazquez, fantasista argentino classe ’89, approdato in Serie A per la prima volta nel gennaio 2012 e poi dal 2013 al 2016 stella dei rosanero, fino alla cessione al Siviglia per 15 milioni di euro. Ora ci pensa concretamente il Parma: il club andaluso, anche perché il Mudo è in scadenza di contratto, si accontenterebbe di un indennizzo. Per chiudere un’avventura nella quale Vazquez è stato tutt’altro che comparsa.

Come è andata al Siviglia. In numeri: 189 presenze, 25 gol, 19 assist. Oltre diecimila minuti giocati. La stagione migliore? A livello personale, la prima, con Jorge Sampaoli in panchina: 38 partite giocate, otto gol. L’Europa League in bacheca, però, è arrivata con Julen Lopetegui, approdato al Siviglia nel 2019. Fino al suo arrivo, Vazquez, a Siviglia, è stato pressoché titolare fisso: sempre in campo con Berrizzo, Machin, Montella, Caparros, i tanti tecnici succedutisi nel corso degli anni. Con l’ex ct, amore e odio, complice la violazione nell’estate 2020 del protocollo anti-Covid, insieme Banega, De Jong e Ocampos. Non che sotto Lopetegui non abbia giocato, anzi: le partite disputate in totale sono state ben 55, sulle 81 complessive del tecnico in Andalusia. Spesso, però, dalla panchina, e in questa prima parte di Liga il minutaggio si è rarefatto ulteriormente. Così, l’occasione, per entrambi, di salutarsi alla soglia delle duecento gare a Siviglia. Un’avventura, comunque, da ricordare.