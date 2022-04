Un self made man che ha stravolto il calciomercato. Chi era Mino Raiola

E' morto Mino Raiola. Nato a Nocera Inferiore il 4 novembre del 1967, si trasferì da giovanissimo con la famiglia in Olanda, ad Haarlem per la precisione, e mosse i primi passi nel mondo del lavoro all'interno della ristorazione principalmente come cameriere nel locale dei genitori prima di darsi alla contabilità. A 19 anni acquista e rivende un McDonald, incassando i primi soldi. Da lì pose le basi per quella che sarà una carriera straordinaria a livello di gestione sportiva dei calciatori, col primo trasferimento che riguardò Bryan Roy al Foggia, prima di dedicarsi alle operazioni Bergkamp e Jonk all'Inter e Pavel Nedved alla Lazio.

Figura da sempre al centro delle attenzioni mediatiche per i suoi modi a tratti bruschi, spregiudicati e fuori dai comuni schemi del mercato, poliglotta con 7 lingue comprese e parlate, Raiola è a tutti gli effetti un self made man che da zero ha raggiunto l'Olimpo del calciomercato affermandosi come uno dei più grandi procuratori di sempre. Piaccia o non piaccia il suo modo di fare, di questo si tratta e questo racconterà la storia. Tant'è che nella sua scuderia figuravano e figurano calciatori di primissimo livello: da Ibrahimovic a Pogba, da Balotelli a De Ligt, da Donnarumma a Verratti e Haaland, solo per citarne alcuni.