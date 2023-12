Un rinnovo tira l'altro? Dopo Lautaro, l'Inter ha tutta l'intenzione di prolungare anche con Barella

Il prossimo rinnovo di contratto in casa Inter, salvo sorprese, sarà quello del capitano Lautaro Martinez. Una volta sistemato il dossier legato all’argentino però, spiega SportMediaset, sarà anche il momento di Nicolò Barella. Il suo attuale accordo scadrà nel 2026 ma secondo l’emittente non ci saranno problemi nel percorso per il prolungamento ulteriore, con la società nerazzurra ed il centrocampista che sembrano in linea nelle proprie intenzioni di andare avanti insieme.

In attesa del rientro in campo del Toro l’ex Cagliari si è preso anche la fascia da capitano, segnale inequivocabile della sua leadership e del suo peso all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Per il momento lascia parlare il campo, ma tutto lascia pensare ad un nero su bianco già nelle prossime settimane, quando magari saranno più chiari anche gli orizzonti stagionali per quel che riguarda gli obiettivi. Fino a questo momento, l’avventura di Barella con la maglia dell’Inter sulle spalle racconta di un totale di 211 presenze con all’attivo 22 gol e ben 47 assist per i compagni.