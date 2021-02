Un tiro in porta e tanta noia: al 45' Udinese e Fiorentina restano bloccate sullo 0-0

Primo tempo non certo spettacolare quello disputato tra Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena con le due squadre che si sono confrontate senza guizzi particolari e soprattutto con un solo tiro in porta da parte dei bianconeri con Stryger-Larsen che al 23' ha impegnato Dragowski su assist del solito De Paul. I viola sono stati maggiormente nella metà campo avversaria, ma non ci sono da segnalare episodi particolarmente pericolosi dalle parti di Musso se non pe la conclusione di poco alta da parte di Vlahovic al 45'. Partita nervosa nei piccoli episodi, che però non ha portato a cartellini da parte dell'arbitro Volpi.