Un volto nuovo per reparto: Gattuso cambia il Napoli dopo il successo con la Lazio

Rispetto all'ultima uscita, alla vittoria contro la Lazio, la novità di formazione più importante per Gennaro Gattuso è la scelta di Osimhen in attacco al posto di Mertens. Il belga va in panchina mentre è confermata la trequarti. In difesa Rrahmani al posto dello squalificato Manolas, in mezzo al campo un quasi-inedito con Demme e Bakayoko: Fabian non è al top e per questo contro il Torino giocheranno loro due insieme in mediana.