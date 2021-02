Una stagione che è un calvario per Dybala: ha già saltato metà delle gare della Juventus

Quello di Paulo Dybala è un vero e proprio calvario. Una stagione dove gli stop si susseguono e dove, in fondo, la piena forma non c'è mai stata. Prima il Covid poi i problemi gastrointestinali. Poi alti e bassi a livello fisico, il rientro e l'infortunio al legamento collaterale mediale. Una stagione dove, di fatto, ha saltato quasi la metà delle gare tra infortunio o partite viste solo dalla panchina per condizione non ottimale.

Cosa ha detto Pirlo e le prospettive Oggi delle condizioni di Dybala ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa. "Dybala sta facendo il suo piano di recupero e va valutato perché il dolore al ginocchio persiste ma anche per lui dipenderà da come si sentirà nei prossimi giorni". Salterà la gara col Napoli, ma è di fatto a rischio anche per la sfida di Oporto che ci sarà in Portogallo tra cinque giorni. Poi, il 22, sarà il turno di Juventus-Crotone.

Partite giocate dalla Juventus 31

Partite giocate da Paulo Dybala 16

Convocato ma senza giocare 4

Fuori dai convocati per infortunio 11