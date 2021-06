Under 20, il ct Bollini dopo l'1-0 all'Italia di Mancini: "Lavoriamo per fornire nuovi Raspadori"

Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Under 20, ha parlato ai microfoni della 'Rai' dopo la sgambata vinta 1-0 contro l'Italia di Mancini questa mattina a Coverciano: "Il clima era assolutamente amichevole e collaborativo, le squadre minori lavorano sempre in funzione della prima squadra. Il gruppo di questo raduno è formato da 2000, 2001 e 2002. Oggi avevamo diversi infortunati, il progetto è quello di far crescere questi ragazzi. Guardate Raspadori, che ora sta dando i frutti di quello che è il lavoro delle nazionali giovanili".

Questa Italia è attrezzata per arrivare in fondo?

"Io mi allineo alle dichiarazioni di Mancini. L'Italia ha alzato l'asticella, non solo per i risultati conseguiti ma anche per questo clima che si respira nel Club Italia e per il gioco che può esprimere".