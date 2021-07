Under 21, tra due mesi parte il nuovo biennio azzurro. Prima gara al Castellani di Empoli

Tra poco meno di due mesi la Nazionale Under 21 inaugurerà il nuovo biennio, informa la FIGC sul proprio sito ufficiale. Archiviata la delusione per l’eliminazione ai quarti di finale dell’ultimo Europeo nella gara con il Portogallo, il cammino riprenderà con le qualificazioni a Euro 2023 quando gli Azzurrini affronteranno il Lussemburgo e il Montenegro. Saranno lo stadio “Carlo Castellani” di Empoli e il “Romeo Menti” di Vicenza ad ospitare le due gare, in programma il 3 e il 7 settembre. Entrambi gli incontri si giocheranno alle ore 17.30. Ad Empoli gli Azzurrini tornano a dieci anni di distanza dagli ultimi novanta minuti disputati l’8 febbraio 2011 nella gara amichevole vinta 1-0 contro l’Inghilterra. A Vicenza l’Under 21 ha giocato sei partite, cinque valide per la qualificazione al Campionato Europeo e una, l’ultima, un’amichevole con la Tunisia datata 15 ottobre 2018. Mentre è uno solo il precedente con il Montenegro – gara amichevole vinta dall’Italia il 4 giugno 2014 – sono dodici quelli con il Lussemburgo, tutti a favore degli Azzurrini che hanno totalizzato ben dodici vittorie