Vagnati: "Bremer alla Juve? Un giocatore che ha sudato la maglia granata penso faccia scelte diverse"

Queste le parole di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del derby contro la Juventus. "Noi quando entriamo in campo proviamo sempre a fare la partita e vincerla, fare promesse contro la Juventus non è facile ma sono convinto che oggi fino all'ultimo minuto daremo l'anima per un risultato positivo".

Bremer mai alla Juventus?

"Un giocatore che ha indossato la maglia granata come Bremer penso che faccia delle scelte diverse".