Vagnati: "Mai cercato un vice Vlasic a gennaio". Il punto su Rodriguez e Djidji in scadenza

Giornata importante in casa Torino, con la conferenza stampa a 360° di Davide Vagnati. Il responsabile dell'area tecnica granata ha toccato moltissimi temi di mercato, tra cui anche quello legato alla sessione di gennaio conclusa da poco: "Qualche rammarico per delle trattative andate a vuoto? Ne ho qualcuno ma non lo dico. Non abbiamo mai cercato un vice-Vlasic, anche per il cambio d'identità tattica abbiamo preso Okereke. A centrocampo abbiamo sei giocatori di livello importante, anche Gineitis è un bel vedere per come cresce: è un ragazzo che ha avuto offerte dall'estero, merita spazio quando il mister glielo darà".

Rodriguez e Djidji sono in scadenza

"Abbiamo parlato con Ricardo, mentre Djidji è rientrato da poco dall'infortunio. Con Rodriguez ci siamo confrontati e ci siamo detti con serenità di valutare un futuro o no, abbiamo preso appuntamento più avanti per capire cosa sia meglio per tutti: l'ho sentito in questi giorni dopo l'infortunio, è carico e vuole tornare presto perché non si è fatto male all'adduttore ma a un altro muscolo, vuole andare sopra il dolore. Nonostante sia in scadenza, ha voglia di fare bene questi ultimi mesi".

