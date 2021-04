Valdano al veleno sulla Superlega: "Agnelli ha tradito 200 squadre. Ha vinto il popolo"

vedi letture

“La guerra non è stata vinta dalla UEFA, è stata vinta dal popolo, dal popolo inglese". Così Jorge Valdano, ai microfoni di Onda Cero, parlando della Superlega. "C'è una differenza culturale molto grande tra Spagna e Inghilterra per il calcio", ha detto l'ex allenatore del Real Madrid, mentre su Andrea Agnelli, uno dei maggiori promotori della Superlega nonché ex presidente dell'ECA, ha dichiarato: "Era il rappresentante di 200 squadre e le ha tradite. Non è stata una cosa accettabile".