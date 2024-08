TMW Valentin Carboni è a Marsiglia. Pronta la firma con l'OM, contratto da 1,6 annui

Valentin Carboni è arrivato a Marsiglia con il padre, Ezequiel, e Giuseppe Riso, per firmare il contratto che lo legherà all'Olympique per la prossima stagione. L'attaccante era quest'oggi in sede all'Inter per rinnovare il proprio accordo e poi volare, appunto, in Francia, dove è atterrato da poche ore per concludere l'operazione. Il contratto che avrà dalla prossima stagione, cioè dal 2025 in poi, sarà da 1,6 milioni di euro all'anno fino al 30 giugno del 2029, in caso di riscatto, mentre quest'anno è inferiore al milione.

Le parole sull'OM e i dettagli della trattativa

"Sono pronto. Obiettivi? Giocare e fare il meglio possibile...", ha spiegato l'ex Monza ai nostri microfoni dopo il summit con l'Inter e parlando della nuova avventura con l'OM. L'operazione, si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto da circa 36 milioni di euro più bonus, con un controriscatto da parte dell'Inter già fissato a 40.

In caso di riscatto Valentin Carboni sarà il più pagato della storia dell'Olympique Marsiglia con circa 37 milioni di bonus, sopravanzando il genoano Vitinha per cui ne erano stati spesi 32. Di più, l'argentino sarà il secondo under20 più costoso nella storia della Ligue 1. Il primo è Mbappé, assolutamente irraggiungibile con 180 milioni.