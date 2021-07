Vanheusden al Genoa, trattativa in chiusura: beffato lo Spezia al fotofinish

Niente Cagliari e niente Spezia per il centrale dell'Inter Zinho Vanheusden, che secondo Sky Sport nella prossima stagione giocherà nel Genoa. Il centrale belga, appena tornato in nerazzurro, verrà prestato ai rossoblù, che hanno battuto al fotofinish la concorrenza dello Spezia e di Cagliari e Bologna. Operazione in prestito secco, che verrà definita nei prossimi giorni.