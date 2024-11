Vanoli: "Il derby Toro-Juve dell'83 mi ha fatto emozionare". Poi svela un patto coi tifosi granata

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole contro la Juventus, valido per il dodicesimo turno di Serie A, mister Paolo Vanoli ha raccontato anche uno speciale patto coi tifosi per evitare contestazioni prima del match durante l'allenamento a porte aperte tra le mura del Filadelfia: "Con i tifosi ci siamo fatti una promessa dall'inizio alle prime porte aperte, loro mi avevano promesso e l'hanno mantenuto di stare vicini alla squadra e noi abbiamo promesso loro massimo impegno, indipendentemente dai risultati. Lo manterremo finché ci sarò io", le dichiarazioni del tecnico del Torino.

Sul derby della Mole che meglio si ricorda Vanoli ha invece aggiunto questo commento: "Su YouTube ho visto un derby che la Juve stava vincendo 2-0, quello del marzo '83... Mi sono emozionato. L'ho voluto guardare perché sul 2-0 c'era un Toro in difficoltà, ma che piano piano ha reagito ed è andato a vincere. Ed è stato veloce, tutto in tre minuti: è ciò che vorrò far vedere ai miei giocatori, reagire all'errore. È la bellezza di una partita speciale. Io me lo sono visto, voglio far capire ai miei giocatori che cosa vuol dire".

Leggi qui tutte le parole di Vanoli in conferenza stampa