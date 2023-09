Vendita Milan, Elliott al contro attacco: presentata una denuncia verso Blue Skye

Il Fondo Elliott passa al contrattacco. Come riporta Tuttosport, il fondo americano ex proprietario del Milan ha presentato in Lussemburgo una denuncia per Blue Skye e la controllata Luxembourg Investment Company (oltre ad alcuni amministratori delle due società), dopo che gli stessi avevano attaccato il fondo americano in relazione alla cessione del Milan a Red Bird di Gerry Cardinale.

Estorsione, false dichiarazioni fraudolente e illeciti riguardanti la normativa antiriciclaggio le ipotesi di reato prese in esame.