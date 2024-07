Ufficiale Venezia, colpo a zero per il centrocampo: biennale con opzione per Alfred Duncan

Il Venezia batte un colpo importante per il centrocampo. Il club veneto ha infatti reso noto l'ingaggio del centrocampista Alfred Duncan. Il calciatore, dopo l'esperienza alla Fiorentina, non aveva rinnovato il proprio contratto ed era andato in scadenza lo scorso 30 giugno. Un innesto importante a parametro zero per gli arancioneroverdi che sono assicurati il calciatore ghanese con un biennale con opzione per quella successiva. Un investimento e un giocatore per la formazione di Eusebio Di Francesco, neopromossa in Serie A e vogliosa di disputare un campionato all'altezza cercando di conquistare la salvezza. Questo il comunicato della società:

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista ghanese Alfred Duncan, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2025/26 con opzione di rinnovo. Duncan, 31 anni, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria, del Sassuolo, del Cagliari e della Fiorentina collezionando ben 304 presenze con 14 gol e 17 assist in Serie A.

A livello internazionale, il nuovo centrocampista arancioneroverde ha totalizzato otto presenze in Conference League e cinque presenze tra Qualificazioni e Fase Finale di Europa League. Duncan ha inoltre indossato per 10 volte la maglia della Nazionale maggiore del Ghana".