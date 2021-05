Venezia, Modolo: "L'emozione più bella della mia vita. Abbiamo sempre creduto in noi"

Marco Modolo, allenatore del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la promozione ottenuta contro il Cittadella: "Credo che sarà difficile realizzare nelle prossime ore, forse lo realizzeremo nel prossimo campionato. Moltissimi di noi sono partiti da molto indietro, ci siamo conquistati questa serata con tanto sacrificio e passione, è l’emozione più bella della mia vita. Lo abbiamo capito un po’ alla volta, ma il mister ce lo ha detto sin da subito. Abbiamo sempre creduto in noi, è il grande merito che ha avuto Zanetti. Abbiamo battuto l’Empoli in casa, abbiamo fatto partite fantastiche come a Monza".

Il gruppo?

"La partita di questa sera rispecchia in pieno il gruppo, nelle difficoltà non ci siamo mai disuniti, abbiamo sempre trovato la forza per reagire. Ce la meritiamo".