Venezia, Nicola: "Ho firmato un biennale ma non è importante. Promessa per la salvezza? Ci penso"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico del Venezia, Davide Nicola ha parlato anche del suo contratto, con il club lagunare che ha deciso di fargli firmare un biennale: "Credo che l'impegno con il Venezia non si traduca nella durata del contratto. Il punto fondamentale è stato nella dimostrazione del club di credere nel sottoscritto e in quello che posso portare. Allo stesso tempo io ho accettato non solo la responsabilità di tutto questo, ma anche l'entusiasmo di poter diventare una guida. Se potrete capire la passione con cui accolgo ogni sfida, riuscirete a capire anche che farò tutto per vincerla".

Cosa promette in caso di salvezza, visto che aveva fatto promesse simili in passato?

"Nonostante abbia grande rispetto di chi fa la narrazione dei nostri comportamenti un po' mi aspettavo questa domanda. Potrei rispondere in altri modi, scelgo di rispondere: 'Mi faccia pensare'".

Che idea si è fatto sul progetto del Venezia?

"Senza ombra di dubbio ho conosciuto le persone che lavorano qui, per poche ore l'albergo in cui mii sono appoggiato: per il resto avrò modo di conoscere e scoprire tutto. Certamente mi sono informato sulla storia di questo club e della sua gente e la vedo come una responsabilità, conoscere la storia, la terra e la cultura fa la differenza".