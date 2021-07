Venezia, si chiude per il giovane centrocampista Tessmann: da limare gli ultimi dettagli

Sguardo negli Stati Uniti per il Venezia. Il club neo promosso in Serie A avrebbe posato gli occhi su Tanner Tessmann. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club arancioneroverde starebbe chiudendo per il giovane centrocampista, 19 anni, del Dallas per una cifra di che oscilla fra i 2 e 3 milioni di dollari. Resterebbero dal limare alcuni dettagli ma resta l'ottimismo per la fumata bianca.