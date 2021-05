Verona, Dawidowicz: "La chiamata in Nazionale? Contento e anche confuso, ma non ci penso"

Ai microfoni di Sky, nel pre gara di Hellas Verona-Bologna, ha parlato Paweł Dawidowicz, difensore dell’Hellas: “Sappiamo che oggi è una partita in cui dobbiamo vincere, senza scuse. Dobbiamo farlo. Io voglio giocare sempre, mi piace, quando non gioco sono triste e nervoso, è così. La Nazionale? Sono felice, sono anche un po’ confuso perché la notizia è di oggi ma ora devo lascarlo fuori e non pensarci. Paulo Sousa si è consultato con Kalinic? Non lo so, va chiesto a Niko (ride, ndr)”.