Verona, Lazovic: "Pareggio raggiunto grazie al nostro spirito e al gruppo. Punto meritato"

Dopo il pareggio contro la Juventus, l'esterno del Verona Darko Lazovic ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il punto in rimonta? Siamo riusciti a rimontare meritatamente lo svantaggio contro una grande squadra, anche se un pizzico di amaro in bocca per il grande gioco espresso negli ultimi 20 minuti certamente resta. Abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma resta un grande punto. Il mio assist? Sono molto contento di aver fornito a Baràk il passaggio decisivo, mi piacerebbe farne tanti altri da qui a fine stagione. Come abbiamo raggiunto il pareggio? Grazie al nostro spirito, alla forza del gruppo che ci contraddistingue. Dobbiamo continuare su questa strada per poter affrontare al meglio le prossime partite e arrivare prima possibile alla salvezza. Il nostro percorso di crescita? Analizziamo e affrontiamo partita dopo partita, adesso affronteremo il Benevento e sarà - come sempre -un'altra occasione per poter fare punti".