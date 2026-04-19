Live TMW Verona, Nelsson: "Frustrante perdere così. Futuro? Non ci penso ora"

È terminata la sfida fra Hellas Verona e Milan allo stadio Bentegodi, decisa a favore dei rossoneri da un gol di Adrien Rabiot, su assist di Leao. Fra le fila dei gialloblu, interverrà a breve in conferenza stampa Victor Nelsson.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 17.37 inizia la conferenza stampa

Altra sconfitta immeritata, altro ko. Cosa succede?

"Bella domanda, è andata così per gran parte della stagione, c'è rammarico per aver giocato alla pari con una grande squadra come il Milan".

Ti vedi al Verona l'anno prossimo?

"Non lo so ad essere onesti, non sto pensando al futuro. Non voglio dire nulla sul mio futuro. Ora non ci penso".

Più frustrante non andare al Mondiale, o retrocedere?

"Difficile domanda, non saprei, ma grazie per avermi ricordato queste cose...".

Come altre volte, al primo tiro è arrivato un gol. Perché, è solo sfortuna?

"Altra bella domanda, purtroppo è andata così diverse volte in questa stagione. Ovviamente il Milan ha la qualità per segnare anche se eravamo riusciti a non concedere molto, non ho la risposta da dare, ma decisamente è frustrante".

Ore 17.42 finisce la conferenza stampa