Verratti all'Inter a gennaio? Doppia smentita: non rientra nei parametri nerazzurri

Marco Verratti non è una possibilità per l'Inter per la prossima finestra di calciomercato. Le indiscrezioni arrivate dalla Spagna, scrive 'FcInterNews', in questo momento non trovano alcun tipo di conferma: sia dal club di Viale della Liberazione che dall'entourage del ragazzo non arrivano infatti aperture circa una possibilità di trasferimento dell'ex centrocampista del Paris Saint-Germain dall'Al-Arabi all'Inter nella prossima finestra di calciomercato. "Il motivo è semplice - si legge -. Verratti, classe '92, in forza all'Al Arabi, guadagna circa 30 milioni di euro a stagione in Arabia Saudita. E anche se la sua società accettasse di prestarlo e il diretto interessato decidesse di dare un taglio significativo al proprio ingaggio, sarebbe comunque fuori dai parametri dell'Inter".

Verratti gioca in Qatar dall'estate 2023 e non ha mai militato in Serie A. In quella occasione, il PSG annunciò così il suo addio: "Dopo 11 anni al Paris Saint-Germain, Marco Verratti viene ingaggiato dall'Al-Arabi SC, in Qatar. L'italiano internazionale lascia una traccia indelebile nella storia del Club".