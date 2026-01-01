TMW Verso Inter-Como, Chivu deciderà solo domani su Bastoni. Recuperato Bisseck

Arrivano aggiornamenti importanti alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come raccolto da TMW, Cristian Chivu non ha ancora sciolto i dubbi su Alessandro Bastoni: il difensore non è stato convocato per il match contro il Cagliari a causa di alcuni problemi fisici e una condizione ottimale da ritrovare. L'obiettivo è averlo almeno per la panchina, ma il tecnico nerazzurro deciderà solo nella giornata di domani.

Buone notizie invece per quanto riguarda Yann Bisseck, che ha smaltito il suo infortunio ed è da considerarsi pienamente recuperato. Nessuna fretta per quanto riguarda invece Lautaro Martinez, che sta proseguendo il suo lavoro personalizzato e sta rispettando i tempi prestabiliti dalle tabelle dello staff medico. Con il Toro non sarà corso alcun rischio, anche perché in questo momento non ce n'è bisogno.