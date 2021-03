Verso Qatar 2022 - Gruppo G: La Turchia sogna il Mondiale, 20 anni dopo. L'Olanda ritrova i tifosi

vedi letture

Nel Gruppo G di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 la Turchia parte come meglio non si potrebbe: dopo le quattro reti all'Olanda ecco il tris alla Norvegia sul neutro di Malaga. Strada in discesa per gli uomini di Senol Gunes che non si qualificano a una fase finale del Mondiale dal 2002, anche lì con Gunes in sella. L'Olanda vince contro la Lettonia davanti a 5mila spettatori in quello che è stato un test fondamentale anche per la Johann Cruijff ArenA che ospiterà quest'estate gli Europei. Gli oranje contro Gibilterra hanno una grande chance di staccare i norvegesi, che saranno impegnati contro un Montenegro che ha sfruttato benissimo il calendario agevole: Stevan Jovetic in stato di grazia, tre reti in due partite.

Prima giornata

TURCHIA-OLANDA 4-2 - 15', 34' rig. e 81' Yilmaz (T), 46' Calhanoglu (T), 75' Klaassen (O), 76' L. De Jong (O)

GIBILTERRA-NORVEGIA 0-3 - 43' Sorloth, 45' Thorstvedt, 57' Svensson

LETTONIA-MONTENEGRO 1-2 -40' J. Ikaunieks (L), 41' e 83' Jovetic (M)

Seconda giornata

MONTENEGRO-GIBILTERRA 4-1 - 25' Beciraj (M), 30' Stryche rig. (G), 43' Simic (M), 53' Tomasevic (M), 80' Jovetic (M)

OLANDA-LETTONIA 2-0 - 32' Berghuis, 69' Luuk de Jong

NORVEGIA-TURCHIA 0-3 - 4' e 59' Ozan Tufan, 28' Soyuncu

Classifica

Turchia 6

Montenegro 6

Olanda 3

Norvegia 3

Lettonia 0

Gibilterra 0

Prossimo turno, domani

TURCHIA-LETTONIA

GIBILTERRA-OLANDA

MONTENEGRO-NORVEGIA

Gli "italiani" impegnati:

LETTONIA: Saveljevs (Mantova)

MONTENEGRO: Marusic (Lazio)

NORVEGIA: Hauge (Milan), Thorsby (Sampdoria)

OLANDA: De Roon (Atalanta), De Ligt (Juventus)

TURCHIA: Demiral (Juventus), Calhanoglu (Milan), Ayhan e Muldur (Sassuolo)