Via al mercato, cosa serve al Sassuolo? Un centrocampista in caso di addio di Bourabia

Come successo nelle ultime sessioni di mercato, la priorità del Sassuolo sarà una e una soltanto: provare a trattenere tutti i big presenti nella rosa. E' questa la richiesta fatta da De Zerbi, è questa l'idea della società neroverde. Per i vari Locatelli, Boga, Berardi e via dicendo si dovrà quindi ripassare in estate. A prescindere da questo ragionamento, però, qualcosa potrebbe muoversi soprattutto a centrocampo: Mehdi Bourabia è giocatore che ha molto mercato in Serie A. De Zerbi ha sempre dimostrato di crederci e puntarci, ma dovesse arrivare un'offerta giusta il Sassuolo potrebbe prenderla in considerazione. A quel punto, inevitabile, Carnevali e Rossi dovrebbero muoversi di conseguenza andando a prendere un sostituto da aggiungere a Locatelli, Obiang e Magnanelli.