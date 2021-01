Via al mercato, cosa serve al Verona? Juric chiede rinforzi, la società gli cerca un fantasista

A sentire Ivan Juric, all’Hellas Verona servirebbe mezza squadra. In più di un’occasione il tecnico croato ha criticato esplicitamente il mercato estivo e chiesto rinforzi in ottica di quello che inizia oggi. Difficile, però, che la società scaligera possa accontentare in pieno le richieste del proprio allenatore. Un po’ perché alcuni acquisti hanno in realtà convinto (Tameze, per dirne uno), un po’ perché l’Hellas è comunque ottavo in classifica, un po’ perché gennaio sarà complicato per tutti. Il vero investimento dovrebbe arrivare sulla trequarti: la dirigenza lo ha comunque promesso a Juric e lavora per identificarlo. Più difficile in attacco, dove i veneti potrebbero decidere di aspettare ancora Nikola Kalinic, fin qui la vera delusione stagionale. In difesa possibile un innesto: tra i nomi vagliati, sondaggio per Philip Sandler, classe ’97 di proprietà del Manchester City. Partirà Benassi, mentre Serie A bussa per i gioielli Zaccagni e Lovato: Milan in prima fila per entrambi, il fantasista piace anche a Roma e Lazio, il difensore a Inter e Juve. L’obiettivo è di trattenerli al Bentegodi almeno fino a giugno.