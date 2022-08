Vicenza-Milan, la formazione di Pioli: Rebic centravanti, Diaz dal 1' e De Ketelaere in panchina

vedi letture

Milan in campo in amichevole contro il Vicenza, i rossoneri per adesso lasciano De Ketelaere in panchina e c'è Diaz sulla trequarti dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.