Vidal-OM, dalla Francia: contatto fra il giocatore e Sampaoli. L'Inter può farlo partire gratis

vedi letture

Arturo Vidal potrebbe essere il primo giocatore a lasciare l'Inter al termine del campionato. A riportarlo è France Football che spiega come il cileno sia sempre più vicino all'Olympique Marsiglia. In particolare, il tecnico Jorge Sampaoli avrebbe già parlato col giocatore, conosciuto dai tempi della panchina del Cile. Per facilitare l'accordo col club transalpino, l'Inter sarebbe addirittura disposta a lasciar partire a zero Vidal, risparmiando così uno stipendio che al lordo pesa per circa 10 milioni annui.