VIDEO - Champions League: il Bayern eliminato dal PSG. Solo 1-0 al Parco dei Principi

vedi letture

Il Bayern Monaco vince contro il Paris Saint Germain ma saluta la Champions League a causa dei gol in trasferta. L'uno a zero al Parco dei Principi non basta per evitare l'eliminazione. E forse sarebbe stato ingiusto, visti i tre pali di Neymar presi nel primo tempo, più le tantissime parate di Manuel Neuer nel corso della partita.

Guarda il video con gol e highlights di PSG-Bayern Monaco!