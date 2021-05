VIDEO - Conte show, sfida Lautaro sul ring ad Appiano: "Dal Madison Square Garden..."

Dopo il diverbio e le parole pesanti volate ieri sera fra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel momento della sostituzione del Toro contro la Roma, gli animi sembrano essersi decisamente attenuati in casa Inter. Il tecnico nerazzurro, tramite i suoi canali social, ha postato un video in cui viene ripreso all'interno di un ring creato ad hoc per l'occasione, con tanto di guantoni da boxe, pronto a sfidare proprio Lautaro in un incontro di pugilato con Lukaku nel ruolo di annunciatore della "sfida". "Direttamente dal Madison Square Garden... ", il commento a corredo con tanto di emoticon dei guantoni. Un modo decisamente originale e simpatico per stemperare le polemiche e per riportare il sorriso all'interno del Suning Training Center. Di seguito il video dell'"evento".