VIDEO - Mou si presenta: "Voglio che sia la Roma dei romanisti, non di Mourinho"

Mou si presenta: "Voglio che sia la Roma dei romanisti, non di Mourinho"

"Io voglio la Roma dei romanisti, io non sono nessuno, sono uno in più che insieme a tutti gli altri, quelli del club ed i tifosi nel mondo, vogliono bene alla Roma. La Roma di Mourinho non mi piace...". Presentato in pompa magna questo pomeriggio, José Mourinho, nuovo allenatore della Roma ha così parlato della "sua" Roma.