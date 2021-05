VIDEO - Il Chelsea è campione d'Europa: 1-0 al City, gol e highlights della finale

vedi letture

Basta un gol di Havertz al Chelsea di Thomas Tuchel per laurearsi campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. Niente da fare per il Manchester City e Pep Guardiola: gli Sky Blues non riescono a sollevare per la prima volta l'ambito trofeo, mentre continua la maledizione del tecnico catalano, che non vince la competizione da 10 anni.