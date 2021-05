VIDEO - Inter Campione, prosegue la festa Scudetto dei tifosi per le vie di Milano

vedi letture

Non si placa la gioia per lo Scudetto vinto oggi dall’Inter. Prosegue per le strade di Milano la festa dei tifosi nerazzurri. Di seguito le immagini dei festeggiamenti, con i tifosi che non sempre stanno rispettando le corrette norme di distanziamento sociale.