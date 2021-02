VIDEO - Napoli-Granada 2-1, ma non basta: passano gli spagnoli. Gli highlights della sfida

Non sorride alle italiane il primo confronto della serata di Europa League: Napoli-Granada finisce 2-1 per gli azzurri, ma agli ottavi vanno gli spagnoli, in virtù del 2-0 dell'andata. Inutile il rientro di Mertens, in campo per l'assalto finale, così come i gol di Zielinski e Fabian Ruiz: per la squadra di Gattuso, appuntamento con l'Europa all'anno prossimo. Di seguito gol e highlights della sfida: