VIDEO - Salernitana, tifosi in festa fuori dall'Arechi: cori e fumogeni granata

Salernitana, tifosi in festa fuori dall'Arechi: cori e fumogeni granata

Oggi alle 18:36 Serie A

Dopo la premiazione in campo la Salernitana è salita sul tetto dell'Arechi per salutare i tifosi assiepati fuori dall'impianto. Quest'ultimi hanno fatto sentire il proprio calore intonando cori per la squadra fra bandiere al vento e fumogeni granata che hanno colorato l'aria attorno allo stadio campano. La squadra ha invece risposto con il coro: "E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico".

