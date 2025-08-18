Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Kumbulla lascia la Roma in prestito con diritto: è un nuovo giocatore del Maiorca

Kumbulla lascia la Roma in prestito con diritto: è un nuovo giocatore del MaiorcaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:08Serie A
di Alessio Del Lungo

Marash Kumbulla è un nuovo giocatore del Maiorca. A renderlo noto è lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Marash Kumbulla (Peschiera del Garda, Italia, 8 febbraio 2000) è un nuovo giocatore dell'RCD Mallorca. Il difensore 25enne arriva in prestito fino al termine della stagione dall'AS Roma. Kumbulla è di nazionalità albanese e gioca a pieno titolo per l'Albania, con la quale ha disputato 24 partite. Con questo acquisto diventa il primo giocatore albanese a giocare per il Club. La scorsa stagione, l'ultimo acquisto dell'RCD Mallorca ha giocato 36 partite in prestito all'RCD Espanyol, tra cui Liga e Copa del Rey. In precedenza, Kumbulla ha giocato anche per club italiani come Hellas Verona e Sassuolo".

L'ex Roma ha parlato così alla società che milita ne LaLiga: "Sono molto felice di essere qui. Ho parlato con il direttore sportivo Pablo e con l'allenatore, e hanno molta fiducia in me. Mi hanno parlato molto del progetto del Maiorca e quando il club mi ha chiamato, ho voluto essere qui il prima possibile. Voglio giocare più partite possibili e aiutare la squadra a raggiungere il massimo. Spero che tutto vada come previsto. Con l'allenatore abbiamo parlato di cosa vuole come allenatore, del club, dei tifosi e di tutto ciò che rappresenta il Maiorca. Mi è piaciuto molto. Abbiamo parlato con Vedat (Muriqi) quando l'ho incontrato qui all'Espanyol. Ho un buon rapporto con lui e voglio vederlo presto. Dico grazie ai tifosi per l'accoglienza. Darò tutto per questo distintivo e voglio giocare qui, a Maiorca, con loro".

Il comunicato della Roma
"L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Mallorca per la cessione di Marash Kumbulla. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato dall’Hellas Verona nell'estate del 2020, il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022".

