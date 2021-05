Villarreal, Coquelin dopo la vittoria sullo United: "Risultato enorme per il club"

Ai microfoni dell'UEFA, il centrocampista del Villarreal Francis Coquelin ha raccontato le sue sensazioni dopo la vittoria in finale di Europa League contro il Manchester United: "È davvero bello. È stata dura, sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare una squadra molto brava come il Manchester United. Arrivare in Champions League è speciale, ed è il primo trofeo per il club, quindi è una bella sensazione. I calci di rigore sono sempre una lotteria e siamo davvero contenti di averla vinta. Ora festeggiamo, perché è un risultato enorme per il club e per tutti noi".