Vincenzo Italiano re di coppe. Cambiano le squadre ma non i risultati: il Besiktas sogna l'Europa League

Vincenzo Italiano non si ferma più, specialmente in Europa League. E non è certo una novità, visto che anche nelle sue parentesi alla Fiorentina e al Bologna è proprio nelle coppe che l'allenatore nato a Karlsruhe ha fatto rendere al meglio le sue squadre. Due finali di Conference League e una di Coppa Italia, tutte perse, con i viola, la vittoria della stessa Coppa Italia e i quarti di finale di Europa League con il Bologna, con la parentesi in Champions il primo anno, da comparsa, in una manifestazione troppo grande per il club felsineo.

Percorso (quasi) netto al Besitkas

Quest'anno l'inizio dell'avventura con il Besiktas, in Turchia, e fino a questo momento la squadra bianconera guidata da Italiana ha dettato legge contro chiunque, eccezion fatta per una sconfitta, in una partita però di fatto ininfluente. Il percorso dei turchi nella seconda manifestazione europea per importanza è partita addirittura a luglio, con i turni di qualificazione. I primi avversari sono stati i danesi del Midtjylland, liquidati con una doppia vittoria, 1-0 in casa all'andata e 0-2 in trasferta al ritorno. Al terzo turno poi è stato il turno del Hradec Kralove, battuto con un doppio 1-0 tra andata e ritorno. Infine i preliminari, l'ultimo ostacolo prima della League Phase. Avversari di turno il Kauno Zalgiris, con il discorso già chiuso all'andata, a Istanbul, con un 3-0 netto. Al ritorno l'unica sconfitta stagionale in Europa, per 1-0, appunto, ininfluente. Poi le prime due giornate della League Phase e altrettanti successi: 4-1 all'esordio contro il Marsiglia e il 2-3 di ieri contro l'Hoffenheim.

L'obiettivo è vincere il trofeo

A questo punto nessuno può più nascondersi, ma siamo certi che non è mai stata intenzione di Italiano farlo. Il Besiktas può e deve sognare in grande e il traguardo da puntare deve essere quello di alzare il trofeo a fine stagione. Con l'uomo di coppe in panchina sarà certamente più facile da raggiungere.