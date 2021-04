Viola non sbaglia dagli undici metri: Benevento già in vantaggio 1-0 sul Genoa a Marassi

Si sblocca già il punteggio al "Ferraris". Il Benevento si è portato in vantaggio in casa del Genoa dopo appena 240 secondi. Lapadula prende bene il tempo a Radovanovic che, all'interno dell'area di rigore, allarga troppo il braccio e lo atterra. Per Pairetto non ci sono dubbi: massima punizione e giallo per il centrale del Grifone. Dal dischetto si presenta Viola che spiazza Perin e gonfia la rete per gli uomini di Inzaghi.

