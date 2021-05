Vlahovic e un 2021 da top player. In Italia è il più prolifico, in Europa batte anche Haaland

vedi letture

Dusan Vlahovic è il miglior marcatore della Serie A nel 2021. Un ragazzo nato nel gennaio del 2000 che è riuscito a fare meglio rispetto a Cristiano Ronaldo (terzo in questa particolare classifica con 15 gol) ma anche a Simy (secondo sempre con 15 ma con una migliore media). 17 gol da gennaio a oggi, che hanno trascinato una Fiorentina decisamente sotto tono a una salvezza faticosa. Anche in Europa i suoi gol sono da podio, perché nello stesso periodo, solo due mostri sacri come Lewandowski (22 gol) e Lionel Messi (19) hanno segnato più del ragazzo di Belgrado. Nemmeno il coetaneo e ben più quotato Haaland è riuscito a superarlo, visto che si è fermato a 15 gol. È vero che se andiamo a guardare la media gol, la sua classifica scende molto, ma non è certo un demerito quello di avere grande continuità anche nello scendere in campo.

Un rendimento figlio della fiducia ottenuta sotto la guida di Prandelli, poi dimessosi dal ruolo di allenatore della Fiorentina, lasciando in dote al rientrante Iachini, un attaccante da più di 20 gol a stagione. Vlahovic ha contribuito a ottenere ben 26 punti dei 38 totali della Fiorentina e dato ancora più significativo, da quanto è titolare ha segnato in tutte le vittorie viola, più in generale in 7 occasioni sulle 9 vittorie totali. Determinante dunque per le sorti del club di Commisso, che ora non potrà far altro che trovare una soluzione per trattenerlo a Firenze anche la prossima stagione.