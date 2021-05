Vlahovic il più giovane viola a realizzare 19 gol in A. Meglio di lui solo Altafini 62 anni fa

vedi letture

Dusan Vlahovic sta trascinando praticamente da solo la Fiorentina a una faticosa salvezza. L'attaccante serbo, classe 2000, è arrivato a quota 19 reti in campionato, una cifra spaventosa per un ragazzo della sua età. Prima di lui, infatti, il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 19 gol in una singola stagione di Serie A a partire da José Altafini nel 1958/59 (chiuse a 28). Ed è anche il primo viola a segnare 19 gol in un singolo campionato di Serie A da Gilardino nel 2008/09.