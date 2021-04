"Vlahovic? La Fiorentina ha le armi per farlo restare". Rivedi Iachini in conferenza stampa

Dusan Vlahovic è uno dei nomi più caldi sul mercato, con molti club che lo stanno monitorando in vista della prossima stagione. Nella sua conferenza stampa di oggi il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato anche di questo. Rivedi il video con le parole dell'allenatore viola: "C'è una proprietà che vuole far bene con un presidente che vuole bene al ragazzo e che è ambizioso. C'è la volontà di trattenerlo e ci sarà modo di parlare con il ragazzo. Lui è chiamato a fare un finale importante, deve pensare alle partite e sta lavorando con determinazione e con la voglia di migliorarsi. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che è la gara e pensare partita per partita, poi saranno il presidente e la società a portare avanti un colloquio per andare avanti insieme con Vlahovic".