TMW Vlahovic via dalla Juventus: Napoli, Milan e le altre. Dove può andare Dusan

Dusan Vlahovic diventa a tutti gli effetti uno dei calciatori più ambiti d’Europa. Il centravanti serbo e la Juventus si saluteranno, dopo gli incontri delle ultime ore. L’ex Fiorentina sarà così libero di trasferirsi altrove a parametro zero, al netto delle sue richieste economiche molto elevate: per rinnovare, avrebbe voluto uno stipendio da 8 milioni di euro all’anno, più una ricca commissione per chi lo rappresenta.

In Italia: attenti a Max… La società che da più tempo monitora la situazione di Vlahovic è senza dubbio il Milan. Quella rossonera è però al momento una galassia molto nebulosa, dopo la recente rivoluzione: senza amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore, diventa difficile credere a un’offensiva. Anche perché è andato via il suo principale sponsor - per quanto Vlahovic fosse uno dei pochi casi a metterlo in sintonia con Zlatan Ibrahimovic - e cioè Massimiliano Allegri. È proprio il Napoli, ora, la pista italiana più credibile. Dusan è un pallino non solo di Max, ma anche del direttore sportivo Giovanni Manna e direttamente di Aurelio De Laurentiis. La combinazione perfetta, a patto che gli azzurri (che oggi hanno ufficialmente riscattato Hojlund) riescano a risolvere la questione Romelu Lukaku. In Italia, ma al momento alla finestra, Vlahovic piace anche alla Roma: c’è Donyell Malen, ma per Gian Piero Gasperini non è un problema avere un attaccante in più. Attenzione all’Inter: prima di andare alla Juventus, Dusan era vicinissimo ai nerazzurri, ad Ausilio piace da sempre. Oggi non c’è posto nell’attacco di Chivu, ma, se dovesse crearsi, in Viale della Liberazione potrebbero tornare su un vecchio obiettivo.

All’estero, sulle tracce dei big. Anche a Barcellona quello di Vlahovic è un profilo storicamente gradito: i blaugrana stanno lavorando con l’Atlético Madrid per arrivare a Julian Alvarez e, se non dovesse sbloccarsi, potrebbe essere proprio Dusan il post Lewandowski. Il Bayern Monaco non ha fretta di salutare Harry Kane, ma inizia a pensare alla successione e, anche in questo caso, l’ex viola piace parecchio. La Premier League è un mondo a parte: tutte le società inglesi avrebbero il potere economico per offrire a Vlahovic quello che non gli ha proposto la Juventus. Il Chelsea di Xabi Alonso, in questo caso, è in prima fila.