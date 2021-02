"Vogliamo vincere tutto". Pirlo non sceglie tra Champions, Serie A e Coppa ma punta al jackpot

vedi letture

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, nella lunga conferenza stampa di vigilia Champions, ha parlato anche degli obiettivi bianconeri. Nel video proposto da Tuttomercatoweb.com, ha spiegato di non scegliere una competizione in particolare ma di essere in ballo e, dunque, di voler ballare. "Vogliamo vincere tutto". Non sceglie tra Champions League, dove domani giocherà contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale al Do Dragao, oppure tra Serie A dove è di rincorsa rispetto a Milan e Juventus o Coppa Italia, dove giocherà la finale contro l'Atalanta. Pirlo punta al jackpot. Questo il video della conferenza su TMW.