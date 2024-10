Live TMW Vojvoda: "Un gol regalato, ma abbiamo creato troppo poco".

Il Torino perde 1 a 0 all'Olimpico contro la Roma, a commentare la sconfitta Mërgim Vojvoda, difensore del Torino. Segui su TMW la diretta testuale.

23.12 - Inizia la conferenza stampa

Cosa non ha funzionato oggi?

"Credo che abbiamo voluto evitare di prendere gol nei primi 25-30 minuti. L'abbiamo aspettata. Loro ci hanno messo in difficoltà creando la superiorità numerica. Un gol regalato nel momento in cui non volevamo prendere gol. Non è la prima volta che ci succede. Questo deve cambiare un po'".

Avete fatto fatica a superare la trequarti. Cosa è successo?

"Eravamo troppo bassi, abbiamo fatto fatica ad uscire. Abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo avendo un po' più di personalità ma non siamo riusciti a creare molto contro la Roma".

Da dove ripartirete?

"Dobbiamo ripartire subito, da domani. Dobbiamo prendere i 3 punti. Se siamo insieme andremo avanti. Campionato lungo e grande, ci sono dei momenti down. Bisogna andare avanti e vincere le partite".

23.22 - Finisce la conferenza stampa