Volata LaLiga, finale esaltante: in 4 per il titolo, due scontri diretti nel weekend 8-9 maggio

Campionato spagnolo che si fa entusiasmante: ultima settimana in cui succede di tutto: il Real Madrid frena in casa col Betis, l'Atlético cade a Bilbao e il Barcellona dopo il successo col Villarreal inciampa clamorosamente al Camp Nou contro il Granada. Una sequenza di scivoloni che porta la corsa al titolo ad allargarsi fino a una quarta contendente: il Siviglia. La squadra di Julen Lopetegui ora è a sole tre lunghezze dall'Atlético. Bivio della stagione il weekend 8-9 maggio con due scontri diretti. Questo lo scenario a cinque giornate dalla fine (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

ATLETICO MADRID punti 73

1° maggio, ELCHE

8 maggio, BARCELLONA

12 maggio, Real Sociedad

16 maggio, Osasuna

23 maggio, VALLADOLID

- - -

REAL MADRID punti 71

1° maggio, Osasuna

9 maggio, Siviglia

13 maggio, GRANADA

16 maggio, ATHLETIC

23 maggio, Villarreal

BARCELLONA punti 71

2 maggio, VALENCIA

8 maggio, Atlético

11 maggio, LEVANTE

16 maggio, Celta

23 maggio, EIBAR

SIVIGLIA punti 70

3 maggio, Athletic

9 maggio, REAL MADRID

12 maggio, Valencia

16 maggio, VILLARREAL

23 maggio, Alavés