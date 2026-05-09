"Voleva segnare solo lui": Juve, Kalulu scherza su Vlahovic. E aggiunge: "Posso fare 5-6 gol"

"Voleva fare solo lui gol stasera". Scherza così in apertura Pierre Kalulu, difensore della Juventus intervenuto a Sky Sport nel post-vittoria sul Lecce per 1-0 in merito al match-winner Dusan Vlahovic, che ha riportato il successo ai bianconeri ma "tolto" la rete al francese per offside. "Ho appena visto che era per pochissimo (il fuorigioco di Vlahovic, ndr), avevo fatto un gol da attaccante, bellissimo. Ma andiamo alla prossima partita".

Solita partita di grande corsa e qualità, stagione di grandissimo livello. Eppure c'era chi diceva...

"Questa è sempre una spinta in più, ma io lo faccio per me. Oggi hanno avuto le loro occasioni e noi avremmo potuto fare anche di più".

Non salti mai una partita. Hai aggiunto variabili tattiche qui alla Juve...

"Era il mio obiettivo personale, di essere sempre pronto e in forma per aiutare la squadra. Questo atteggiamento tattico è per diventare un giocatore ancora più forte, a questo livello e con questa società devi essere tra i migliori. Io sono felice di questa crescita".

Quanti gol stagionali hai nelle gambe?

"Penso almeno 5-6. C'erano occasioni per farlo. Sono il primo non sorpreso, ma ci devo lavorare su... davanti alla porta. Già in allenamento e in partita il mister mi spinge per andare, dici 'peccato' e poi sei veramente incazzato se non segni".